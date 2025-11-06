Лидером является вовсе не Китай: эта страна Европы активно накапливает золото

Как известно, именно Китай пытается накопить значительные запасы золота. Вероятно, таким образом Пекин стремится усилить свои позиции. Европа также начала подготовку к худшему, на фоне российско-украинской войны.

Какая страна накапливает много золота?

Именно Польша активно закупает золото, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Китай, который никогда официально не комментировал причины покупки золота, пополняет свои золотые резервы уже 11 месяцев. Польша также покупает золото, но по другой причине, поскольку война в соседней Украине представляет угрозу для ее экономики,

– отмечает издание.

Нужно понимать, что для Центробанков чрезвычайно привлекательным является золото, ведь это безопасный актив. Именно поэтому осуществляется активная закупка этого металла.

Обратите внимание! Если ЕС таки позволит использовать российские замороженные активы для помощи Украине, есть большая вероятность, что объемы закупок золота увеличатся.

Что еще известно об золотых активах?

Еврокомиссия стремится использовать замороженные российские активы, чтобы финансировать помощь Украине. Однако это предложение вызывает беспокойство у части Центробанков. Такое напряжение может стать причиной ускорения закупки золота для хранения за пределами западных юрисдикций.

Как сообщает Reuters, с 2022 года годовые чистые закупки золота Центробанками в более чем два раза выросли, если сравнивать со средними показателями за предыдущие 5 лет.

Интересно! С начала 2025 года стоимость золота за унцию выросла на более чем 50%.