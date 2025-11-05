Сколько можно выручить за сдачу золота сегодня
- Цена золота зависит от пробы: 333 проба стоит 1 759,47 грн за грамм, а 999 проба - 5 278,42 грн за грамм.
- Чтобы определить процент чистого золота в сплаве, нужно пробу поделить на 10.
Сегодня золото несколько подорожало. Особенно ощутимо это увеличение на фоне вчерашнего падения.
Какая цена золота, в зависимости от пробы?
Проба указывает на долю чистого металла в сплаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В зависимости от пробы, закупочные цены на золото следующие:
- золотое изделие, которое имеет 333 пробу стоит – 1 759,47 гривны за грамм
- а золото 375 пробы – 1 981,39 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 641,85 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 080,40 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 090,96 гривны за грамм;
- 750 пробы – 3 962,78 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 755,33 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 278,42 гривны за грамм.
Лайфхак! Чтобы понять процент чистого металла в сплаве, нужно пробу разделить на 10. Например, если на изделии указано 583, там – 58,3% золота.
Как изменились цены на золото?
Сегодня стоимость золота выросла до 3 981,27 доллара за унцию. Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости этого металла.
Изменил закупочные цены и НБУ. Например, банковский металл сегодня стоит – 5 337,07 гривны за грамм. Тот, который требует его доведения признанными производителями до стандартов качества – 5 321,06 гривны за грам.
Изменилась и цена золота, которое не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов. Сегодня его грамм стоит – 5 283,70 гривен.