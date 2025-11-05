Сколько можно выручить за сдачу золота сегодня

Сегодня золото несколько подорожало. Особенно ощутимо это увеличение на фоне вчерашнего падения.

Какая цена золота, в зависимости от пробы?

Проба указывает на долю чистого металла в сплаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В зависимости от пробы, закупочные цены на золото следующие:

золотое изделие, которое имеет 333 пробу стоит – 1 759,47 гривны за грамм

а золото 375 пробы – 1 981,39 гривны за грамм;

500 пробы – 2 641,85 гривны за грамм;

583 пробы – 3 080,40 гривны за грамм;

585 пробы – 3 090,96 гривны за грамм;

750 пробы – 3 962,78 гривны за грамм;

900 пробы – 4 755,33 гривны за грамм;

999 пробы – 5 278,42 гривны за грамм.

Лайфхак! Чтобы понять процент чистого металла в сплаве, нужно пробу разделить на 10. Например, если на изделии указано 583, там – 58,3% золота.

Как изменились цены на золото?