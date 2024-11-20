Цены на золото могут установить новый исторический рекорд: прогноз на 2025 год

Золото, которое в этом году фиксировало рекорд за рекордом, может еще больше вырасти в цене с января 2025 года. По крайней мере это прогнозируют эксперты из UBS.

Мировая цена на золото

Эксперты швейцарского банка UBS ожидают существенного роста цен на золото в 2025 году. Аналитики не только поделились новым прогнозом для золота, но и назвали факторы, которые будут больше всего влиять на рынок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

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По мнению специалистов, цены на золото до конца 2025 года могут вырасти до 2900 долларов за тройскую унцию. Подорожанию драгоценного металла помогут следующие факторы:

Возвращение к власти в США Дональда Трампа;

Рост глобальной неопределенности.

Сейчас исторический максимум, которого достигло золото, – это более 2800 долларов за унцию. Новый пиковый уровень зафиксировали на рынке в конце октября.

К теме! В 2024 году золото стремительно росло в цене. С января драгоценный металл подорожал почти на 28%, информирует MarketWatch. На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2643 доллара за унцию на спотовом рынке, по данным Всемирного золотого совета.

Кроме того, в UBS ожидают, что золото продолжит расти в цене в 2026 году. Эксперты ожидают, что цены на золото вырастут до 2950 долларов за унцию.