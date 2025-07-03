Валюта стала оружием, и это опасная практика: почему центральные банки обеспокоены

Превращение иностранной валюты в инструмент геополитического давления становится все большей проблемой для руководителей резервами центральных банков. Это усиливает аргументы в пользу увеличения доли золота в их активах.

Чем обеспокоены центральные банки

Согласно опросу среди почти 40 центральных банков, доля респондентов, которые рассматривают геополитическое использование валютных резервов как инвестиционный риск, выросла до 49%. В 2024 году она составляла 32% и только 14% в 2023 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Геополитический риск стал крайне важным фактором в нашей аналитике. На этом фоне золото стало особенно популярным, поскольку служит защитой от потрясений и ухудшения отношений между ведущими экономиками,

– стратег по центральным банкам в UBS Asset Management Филипп Салман.

Как реагируют центральные банки

Центральные банки стали основным фактором роста цен на золото, которые удвоились с конца 2022 года. Усиление спроса началось после замораживания российских валютных резервов, что сделало слитки привлекательными как актив, который трудно конфисковать.

Важно! Золото обогнало евро и заняло второе место среди активов в международных резервах, уступая только доллару.

Золото сегодня явно рассматривается как средство снижения санкционных рисков. Если вы покупаете золото, репатриируете его и храните внутри страны, наложить санкции на такой актив гораздо сложнее,

– пояснил глава подразделения глобальных суверенных рынков в UBS Asset Management Массимилиано Кастелли.

По данным опроса, интерес к золоту сохраняется: 52% опрошенных центральных банков намерены увеличить его долю в течение ближайшего года. Кроме того, золото признано классом активов с наилучшей ожидаемой доходностью в следующие пять лет.

Примечательно! По данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых валютных резервах продолжает снижаться: с примерно 70% в 2000 году – до менее чем 60% в последние годы. Среди основных бенефициаров этой тенденции – евро, доля которого выросла до 20%.

По мнению аналитиков, уход от доллара начался еще при президентстве Дональда Трампа. За прошлый год доллар стал валютой, которую чаще всего продавали управляющие резервами, тогда как евро, наоборот, чаще включался в портфели.

Многие начали задумываться, стоит ли полностью полагаться на доллар как на единственный надежный актив, или же разумнее диверсифицироваться – например, путем покупки облигаций или других инструментов. Это новый подход,

– добавил Кастелли.

Однако, полноценной альтернативы доллару пока не существует. Большинство участников опроса считают, что он сохранит статус мировой резервной валюты в ближайшем будущем - благодаря высокой ликвидности и надежности казначейских облигаций США.