30 сентября стоимость золота установила новый рекорд. Она достигла 3 870,14 доллара за унцию.

Как выросли цены на банковское золото в Украине?

Вследствие этого закупочные цены на золото повысил и регулятор, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сколько сегодня стоит грамм, в зависимости от категории:

банковское золото (самое чистое) – 5 036,15 гривен за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 021,04 гривны за грамм;

а этот драгоценный металл, который не соответствующий требованиям по качеству банковских металлов – 4 985,79 гривны за грамм.

За сколько можно купить золотой слиток сейчас?

По данным "Приватбанка", сегодня можно приобрести слиток 1 категории, в зависимости от веса по такой стоимости:

слиток весом 1 грамм – 6 920 гривен за грамм;

5 граммов – 6 255 гривен за грамм;

10 граммов – 6 100 гривен за грамм;

100 граммов – 5 640 гривен за грамм.

То есть, чем больше вес слитка, тем меньше получается цена за грамм.

Как менялась стоимость золота в сентябре?