Такое произошло впервые: этот металл стоит более 5 тысяч гривен за грамм
- Стоимость золота в Украине достигла рекордных уровней, В частности банковское золото, согласно закупочным ценам НБУ, стоит 5 036,15 гривны за грамм.
- Стоимость золотых слитков в "Приватбанке" зависит от веса.
30 сентября стоимость золота установила новый рекорд. Она достигла 3 870,14 доллара за унцию.
Как выросли цены на банковское золото в Украине?
Вследствие этого закупочные цены на золото повысил и регулятор, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Сколько сегодня стоит грамм, в зависимости от категории:
- банковское золото (самое чистое) – 5 036,15 гривен за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 021,04 гривны за грамм;
- а этот драгоценный металл, который не соответствующий требованиям по качеству банковских металлов – 4 985,79 гривны за грамм.
За сколько можно купить золотой слиток сейчас?
По данным "Приватбанка", сегодня можно приобрести слиток 1 категории, в зависимости от веса по такой стоимости:
- слиток весом 1 грамм – 6 920 гривен за грамм;
- 5 граммов – 6 255 гривен за грамм;
- 10 граммов – 6 100 гривен за грамм;
- 100 граммов – 5 640 гривен за грамм.
То есть, чем больше вес слитка, тем меньше получается цена за грамм.
Как менялась стоимость золота в сентябре?
В начале месяца – 2 сентября, стоимость золота достигла рекордной отметки. Цена за унцию тогда составила – 3 508 долларов.
8 сентября – золото подорожало до 3 622,07 долларов за унцию. На тот момент, это было рекордное значение.
Этот драгоценный металл продолжал дорожать в дальнейшем. Уже 16 сентября цена за унцию золота составила – 3 689,27 доллара.