Золото продолжает дорожать. В среду этот металл установил новый ценовой рекорд. Его стоимость превысила 4 000 долларов.

Почему золото снова подорожало?

Спотовая цена на золото выросла на 1,2% 8 октября. По состоянию на утро, она составляла – 4 032,46 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему растет цена на золото:

растет спрос на золото (его определяют как безопасный актив);

вследствие геополитической неопределенности;

ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС (инвесторы ожидают снижения на 25 базисных пунктов в октябре);

шатдаун в США, из-за которого растет неопределенность.

С преодолением барьера в 4 000 долларов открылись новые технические горизонты. Следующие уровни сопротивления видятся примерно в пределах от 4 050 до 4 100 долларов, тогда как прежний уровень сопротивления на уровне 3 900 долларов теперь служит первой зоной поддержки,

– отметил трейдер драгоценных металлов в Heraeus Metals German Александр Цумпфе.

Как дорожает золото:

в 2025 году золото подорожало уже на 53%;

а в 2024 за год это увеличение достигло 27%.

Как подорожало золото за октябрь?

1 октября максимальная цена золота за сессию достигла – 3 891,96 доллара за унцию. Впоследствии это металл продолжил дорожать.

Уже 6 октября 1 унция золота достигла – 3 944,63 доллара. В дальнейшем этот металл дорожал и ежедневно устанавливал новый рекорд. В частности, 7 числа максимум составил – 3 977,19 доллара за унцию.

Обратите внимание! 8 октября закупочная стоимость самого чистого банковского металла в НБУ достигла – 5 217,13 гривны.