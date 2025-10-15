Сегодня золото выросло в цене до рекордного значения. Его стоимость перешла "порог" 4 200 долларов за унцию.

Почему подорожало золото?

По состоянию на 9 утра, стоимость золота подорожала на 1,4%. Она достигла – 4 200,11 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Опасность для Украины: почему регулятор против отказа от копейки

На рост стоимости золота повлияли:

возможность дальнейшего снижения ставок ФРС в США (вероятно, их понизят на 25 базисных пунктов в октябре);

напряженность между Китаем и США;

повышение спроса на безопасные активы (к ним относится золото);

шатдаун в США (и его последствия, в частности, прекращение работы некоторых государственных американских учреждений).

МВФ повысил свой прогноз глобального роста на 2025 год, ссылаясь на лучшие, чем ожидалось, тарифные и финансовые условия, одновременно предупреждая, что возобновление торговой напряженности между США и Китаем может сдержать рост,

– отметило издание.

Интересно! За 2025 год золото подорожало почти на 59%.

Что происходит с ценами на драгоценные металлы сейчас?

Во вторник стоимость серебра достигла рекордного значения. Максимум составил – 53,60 доллара за унцию. Затем произошло удешевление этого драгоценного металла. Уже сегодня стоимость серебра выросла на 2%, она достигла – 52,48 доллара за унцию.

Подорожали и другие металлы. В частности, платина выросла в цене на 1,3%. Теперь ее стоимость за унцию составляет – 1 658,65 доллара

Палладий подорожал всего на 0,9% за сессию. Сейчас его цена за унцию – 1 538,75 доллара.

Обратите внимание! Изменилась и закупочная цена НБУ, сегодня за банковский металл (то есть, тот, который имеет самую высокую пробу) она составила – 5 487,30 гривны за грамм.