Огромные суммы за несколько граммов: как изменилась стоимость золота в ломе сегодня

Стоимость золота в ломе зависит от совокупности факторов. В частности, цены этого металла на мировом рынке.

Сколько стоит грамм золотого лома сейчас?

Также играет роль проба. То есть, доля чистого золота в сплаве, сообщает 24 Канал.

Сегодня закупочные цены, в зависимости от пробы, по данным НБУ, следующие:

если на изделии указано 333 пробу – 1 751,36 гривны за грамм

золото 375 пробы – 1 972,25 гривны за грамм;

500 пробы – 2 629,67 гривны за грамм;

583 пробы – 3 066,19 гривны за грамм;

585 пробы – 3 076,71 гривны за грамм;

750 пробы – 3 944,50 гривен за грамм;

900 пробы – 4 733,40 гривны за грамм;

999 пробы – 5 254,07 гривны за грамм.

Обратите внимание! Если вы сдаете золотое изделие, играет роль не только проба. Например, украшение может иметь дополнительную ценность из-за бренда или исторической ценности.

Как изменились другие цены на золото?