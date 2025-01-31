Цена на золото взлетела до нового исторического максимума

Золото подорожало до нового исторического максимума. Драгоценный металл растет в цене на фоне новостей из США и монетарной политики мировых центральных банков.

Цена золота взлетела до нового исторического максимума

На этой неделе золото существенно выросло в цене, а также установило новый исторический максимум. Драгоценный металл дорожает, поскольку инвесторы обратили внимание на активы-убежища на фоне неопределенности относительно экономической политики США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Дело в том, что президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения о введении тарифов на импортные товары. Прежде всего речь идет о пошлинах для Канады и Мексики, которые могут объявить уже на этих выходных. В общем остерегаются, что тарифная политика Трампа может спровоцировать торговые войны и экономический спад.

Еще один фактор, который способствует росту цен на золото, – это смягчение монетарной политики ведущих центральных банков. В частности, речь идет о Европейском центральном банке и других.

Важно! Спотовое золото подорожало на 1,2% до 2793,25 доллара за унцию. Пиковым уровнем за торговый день – 2798,50 доллара. При этом фьючерсы на золото выросли в цене на 1,9% до 2846,20 доллара.

На момент создания этого материала, золото на спотовом рынке торгуется с ценой на уровне 2797,05 доллара за унцию, согласно данным Всемирного совета по золоту. Контракты на драгоценный металл на данный момент стоят 2843 доллара, упав в цене на 0,08%, информирует MarketWatch.