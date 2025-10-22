Торговая война США и Китая повлияла на золото: как изменились цены

Цены на золото продолжили падать 22 октября из-за ослабления напряженности между США и Китаем, однако на утро начали восстанавливаться. Спотовая цена на золото выросла на 0,5%.

Что происходит с ценой на золото 21 октября?

Цена на золото выросла на 0,5% до 4 145,35 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоимость золота выросла после резкого падения предыдущего дня, а цена на слитки упала более чем на 5%, что стало самым большим падением с августа 2020 года. В издании утверждают, что дело не только в торговой войне США и Китая.

Кроме этого, инвесторы воспользовались недавним рекордным ростом цен на слитки, чтобы зафиксировать прибыль, ожидая данных по инфляции в США.

Нарастание торговой напряженности между США и Китаем стало той снежинкой, которая вызвала лавину и разворот импульса торговли золотом. Это просто техническое перепозиционирование на рынке, который явно нуждался в "откате" после длительного движения выше 4 000 долларов,

– сказал старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон.

В целом цены на золото выросли примерно на 56% в этом году, достигнув исторического максимума в 4 381,21 доллара в понедельник, чему способствовали:

геополитическая и экономическая неопределенность;

ставки на снижение ставок;

постоянные скупки средств центральным банком.

Какие цены на другие драгоценные металлы?

спотовая цена на серебро выросла на 0,1% до 48,82 доллара за унцию;

платина снизилась на 1,5% до 1528,15 доллара;

палладий вырос на 0,7% до 1418,09 доллара.

Заметьте! По данным НБУ, закупочная цена на банковское золото сегодня – 5 648,18 гривны за грамм.