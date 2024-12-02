Золото падает в цене: какой фактор давит на драгоценный металл

Золото в начале новой недели фиксирует потери. На драгоценный металл давит доллар США.

Сколько стоит золото сегодня

Во время торгов в понедельник, 2 декабря, цены на золото падают. Более того, драгоценный металл фиксирует потери после четырех торговых сессий роста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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На золото давит рост доллара США. Дело в том, что инвесторы ожидают важные данные о состоянии экономики США и комментарии от представителей Федерального резерва, чтобы получить подсказки относительно его дальнейшей монетарной политики.

На спотовом рынке золото просело в цене на 0,5% до 2640,93 доллара за унцию. С начала торговой сессии драгоценный металл также успел упасть в цене на 1%. В то же время фьючерсы на золото подешевели на 0,6% до 2663,90 доллара.

К теме! Эксперты из Bank of America прогнозируют, что в 2025 году золото может подорожать до 3 тысяч долларов за унцию. Напомним, что во второй половине октября цена на золото впервые в истории пересекла отметку в 2700 долларов за унцию

На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2641,67 доллара за унцию, согласно данным Всемирного золотого совета. Фьючерсы на драгоценный металл сейчас стоят 2663,10 доллара за унцию, информирует MarketWatch.