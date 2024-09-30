Знак доллара: как выглядит этот символ и история его происхождения

Основные валюты часто имеют уникальный символ, который прикреплен к ним. Для примера, вспомним о знаке доллара. Однако вокруг истории происхождения этого символа существует немало теорий.

Знак доллара

Несмотря на то, что американский доллар – это одна из самых влиятельных валют мира, история происхождения его денежного знака до сих пор неизвестна. Однако существует немало версий и теорий, пишет НБУ.

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Версии происхождения символа доллара:

Некоторые считают, что символ доллара связан с испанскими монетами, которые попадали в американские колонии благодаря оживленной торговле между испанцами и англичанами. Согласно этой теории, сокращение названия испанского песо "PS" стало основой для современного символа доллара. Мол, со временем выше упомянутые буквы начали писаться поверх друг друга. Эту версию считают одной из самых реалистичных;

Согласно другой теории, символ доллара берет происхождение от герба Испании, который чеканился на испанских монетах. Он содержал в себе элементы в виде двух Геркулесовых столбов, переплетенных лентой ткани в форме буквы "S";

Также существует версия, что появление знака доллара связано с наложением букв U и S аббревиатуры "United States". В свое время эту теорию активно поддерживала и распространяла американская писательница Айн Рэнд;

В то же время некоторые историки считают, что за появлением этого символа стоит Оливер Поллок. Он был состоятельным бизнесмен, который поддерживал войну за независимость в США. В частности, в своих письмах, которые датированы 1778 годом, он использовал аббревиатуру "PS", иногда писав эти буквы вместе. Добавляют, что Поллок мог использовать именно знак испанской пессеты.

Что такое символ валюты Это буква, лигатура, монограмма, символ, иероглиф, сокращение или аббревиатура, полное слово и их комбинации, используемые для максимально краткого и в то же время уникального обозначения валюты.

На сегодня символ доллара является одним из самых узнаваемых в мире. Его используется в более чем 20 странах мира. Среди них США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и т.д., информирует Investopedia. Также иногда у этого символа указывают ведущие буквы. Это делают, чтобы обозначить принадлежность той или иной страны.

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Как правило, символ доллара пишется с двумя вертикальными черточками, но в современном компьютерных шрифтах все чаще используют вариант с одной чертой. Эта деталь ничего, по факту, не меняет. Для примера, в стандарте Unicode различие между символом доллара с одной и двумя черточками не делается, и обоим вариантам соответствует единый код – U+0024,ведь все зависит от конкретного шрифта.