Как защитить себя и собственные деньги при обмене валют вне банков

Иностранные валюты в Украине – это один из вариантов для сбережений. При этом соответствующие операции можно проводить как в банках, так и в обменниках.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу адвокаты Анна Даниэль и Станислав Лифлянчик рассказали, как защитить себя при обмене валют вне банка. В частности, эксперты выделили ключевые правила и требования, о которых стоит знать.

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На какие аспекты стоит обращать внимание

Прежде всего адвокат советует – не осуществляйте обмен валют у частных лиц, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности и не имеют соответствующей лицензии на денежные операции. Поэтому важно обращать внимание в помещении "обменника" на уголок потребителя, где должны быть размещены копии документов, подтверждающих форму деятельности этого СПД (субъект предпринимательской деятельности), лицензии, актуальный курс валют и тому подобное.

Анна Даниэль Адвокат Сознательный выбор места, в котором осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, лежит на самом гражданине, который обращается к небанковским финансовым учреждениям или операторам почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Когда и как проверять средства

После получения средств от кассира, нужно проверить их прямо на кассе, отмечает Лифлянчик:

Пересмотреть каждую купюру;

Пересчитать деньги;

Если купюра с какими-то загрязнениями, отметками, разрывами или старая, то лучше просить ее заменить.

Технические требования к "обменникам"

Пересчитывать и проверять полученную наличность важно непосредственно возле кассы, чтобы это было снято на видеокамеру, которая обязательно стоит в "обменнике". При таких условиях человека не смогут обвинить в подмене купюры или в том, что он скрыл что-то.

Адвокат Анна Даниэль отметила, что учреждение, которое проводит операции с наличной валютой обязано обеспечить соответствие помещения структурных подразделений определенным требованиям:

Обеспечить обязательную регистрацию и архивацию видеосигнала из зоны рабочего места работника структурного подразделения учреждения, который осуществляет операции по торговле валютой в наличной форме, зоны клиентов возле рабочего места работника структурного подразделения учреждения и входа/выхода клиентов в/из помещений учреждения/структурного подразделения сроком не менее 14 суток; Камеры для видеонаблюдения должны иметь разрешение не менее трех мегапикселей; Система видеонаблюдения должна быть обеспечена бесперебойным аварийным питанием. Аварийное питание должно обеспечить работу этих систем не менее 12 часов в случае отключения основных источников электроснабжения; Система видеонаблюдения обеспечивает: наличие в видеоматериалах информации о дате, времени и наименование учреждения/структурного подразделения, где установлен видеорегистратор; соответствие техническим требованиям к качеству фиксации видеосигнала, отражающие процесс обслуживания клиента, включая процесс приема-передачи наличности и выдачи квитанции регистратора расчетных операций при осуществлении им операции по покупке/продаже иностранной валюты и так далее.

Документы и ответственность

Также Лифлянчик отметил, что кассир в "обменнике" обязан выдать соответствующую "платежку", которая будет подтверждать проведение соответствующей операции. Более того, лучше ее сохранить. Например, если в будущем выяснят, что какие-то купюры были поддельные, то человек будет способен доказать, откуда он получил банкноты.

Станислав Лифлянчик Адвокат Если в "обменнике" необоснованно утверждают, что купюры какие-то "не такие" и их якобы не могут принять или только по сниженной стоимости, то лучше дибо пойти в другой пункт обмена, либо же звонить на горячую линию Национального Банка Украины и сообщить о нарушении.

В случае подтверждения жалобы владелец "обменника" оштрафуют, а также есть вероятность, что этого субъекта могут лишить лицензии. Анна Даниэль отметила, что при наличии оснований, НБУ может принимать меры воздействия к компаниям, которые осуществляют торговлю валютными ценностями с нарушением законодательства. Например, в виде отзыва (аннулирования) лицензий на торговлю валютами.

Больше о требованиях к обмену валют в Украине и имеют ли право банки и обменники отказывать в проведении операций с банкнотами так называемого "старого образца".

Даниэль, кроме того, подметила, что Нацбанк осуществляет безвыездной надзор, внеплановые выездные проверки в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного рядом постановлений регулятора.