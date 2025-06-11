Золото опередило мощную валюту в резервах центробанков, установив новый рекорд

В последние годы центральные банки активно покупали золото. В результате драгоценный металл опередил одну из мощных валют в резервах регуляторов.

Запасы золото в мире

В конце 2024 года золото впервые опередило евро в резервах мировых центральных банков. Доля драгоценного металла достигла 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Напомним, что за последние 3 года центральные банки покупали более 1 000 тонн золота в год. Это вдвое превышает средний темп покупки драгоценного металла до 2022 года. Сейчас запасы золота в центробанках достигли уровня, который последний раз фиксировали в конце 1970-х годов.

Для сравнения, доля евро в резервах центробанков составляет 16%. Интересно, что американский доллар продолжает стремительное падение с частой в 46%.

Важно добавить, что с 2022 года цены на золото существенно выросли. При этом, как правило, стоимость драгоценного металла демонстрирует обратную зависимость от реальных доходностей. В частности, говорится о том, что с ростом ставок привлекательность золота на рынке падает, потому что не приносит дохода.

Что такое золотой резерв Это запас золота, который находится под контролем центрального банка и/или министерства финансов страны. Золотой запас является частью золотовалютного резерва



Однако 2022 год стал исключением, поскольку центральные банки покупали золото несмотря на повышение процентных ставок большинством центробанков в мире. Добавим, что самые большие резервы золота в мире имеют центральные банки США, Германии и Италии. Для примера, золотой резерв США составляет 8133,46 тонны.