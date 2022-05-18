Западные банки готовятся потерять миллиарды долларов из-за России: о какой сумме идет речь

Крупные западные банки, все еще работающие в России, могут потерять существенные суммы в рамках выхода из рынка государства-агрессора. Сейчас речь идет о миллиардах долларов.

В целом, эти процессы начались после введения странами Запада санкций против России, которая начала полномасштабную и неспровоцированную войну в Украине. На фоне этого банки и бизнесы вынуждены покидать рынок государства-агрессора.

Обратите внимание Apple потеряла статус самой богатой компании мира: значит ли это конец эры техгиганта

Западные банки готовятся потерять миллиарды долларов из-за России

Согласно подсчетам Financial Times, западные банки, преследующие цель прекратить свою деятельность в России, ожидают, что их потери в рамках этого процесса могут составить более 10 миллиардов долларов. Интересно, что вместе они оперируют в размере 86 миллиардов долларов на российском рынке.

Среди банков, все еще работающих в России, есть итальянский UniCredit, отложивший 1,3 миллиарда долларов, тогда как его убытки могут составить 5,5 миллиарда долларов. Добавляют, что в России итальянский банк работает уже 17 лет и имеет:

4000 работников,

работников, 2 миллиона клиентов.

Два французских банка, Sociеte Générale и Crédit Agricole, выделили 591 миллион долларов и 410 миллионов долларов соответственно. В прошлом месяце компания Société Générale объявила о продаже своей доли в "Росбанке" инвестиционной компании, основанной Владимиром Потаниным. В то же время о деятельности австрийского банка Raiffeisen в России известно следующее:

4,2 миллиона человек являются клиентами банка;

человек являются клиентами банка; работает там 9,400 человек;

в Raiffeisen отложили 24 миллиона долларов для покрытия потенциальных потерь.

Швейцарский банк Credit Suisse заявил о потере 211 миллионов долларов из-за военного вторжения России в Украину. Интересно, что юридическая фирма из Нью-Йорка Pomerantz подала иск против финучреждения. Юристы предъявили обвинение, что банк ввел инвесторов в заблуждение по поводу своих деловых отношений с российскими олигархами, информирует Business Insider.

Важно! В то же время американская банковская и финансовая корпорация Citigroup может понести наибольший ущерб среди всех банков. Потенциальный ущерб компании может составитьфунтов стерлингов. Однако в прошлом месяце Citigroup отложилидолларов.

В JPMorgan заявили о решении выделить примерно 300 миллионов долларов на покрытие потенциального ущерба. В то время как генеральный директор Джейми Димон предупредил, что банк может потерять до 1 миллиарда долларов.

В то же время Goldman Sachs сообщили о "чистом ущербе" в размере около 300 миллионов долларов от инвестиций, связанных с Россией и Украиной. В начале марта оба банка объявили о сворачивании бизнеса в России.

Актуально – Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО: смотреть видео