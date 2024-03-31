Идет активная дискуссия, – экономист объяснил, решится ли Запад конфисковать активы России
На Западе продолжается дискуссия о возможности конфискации активов российского центробанка, которые заморожены в разных странах. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук рассказал, на каком этапе рассмотрение этого вопроса и стоит ли Украине вообще ожидать положительного решения.
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Решится ли Запад конфисковать российские активы
Кушнирук отметил, что уже существует непростая правовая дискуссия о том, может ли Запад забрать российские активы, ведь предыдущая практика не очень приветствовала подобные решения.
Были случаи, когда такие активы блокировали. В общем их могут блокировать десятилетиями. Например, активы Ирана были заблокированы в США после того, как в Тегеране захватили американское посольство. Эти средства заблокированы уже 50 лет, но использовать их формально нельзя.
Замороженными держать активы можно очень долго. Без конца. Однако, чтобы забрать их, Западу нужно переосмыслить ту правовую логику, которую они использовали в течение многих десятилетий.
В то же время эксперт отметил, что сейчас идет довольно активная юридическая дискуссия, чтобы дать обоснование, почему эти замороженные активы России можно было бы забрать. В общем, по мнению Кушнирука они придут к этому, хотя и не слишком быстро.
Также напомним, что 24 Канал узнал у экспертов, реально ли забрать личный капитал так называемого российского президента Владимира Путина. Кроме того, они вспомнили о ряде юридических аспектов, которые играют критически важную роль в этом вопросе.