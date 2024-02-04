Замороженные активы России принесли компании в Бельгии более 4 миллиардов евро: как так получилось

После полномасштабного вторжения России в Украину в Европе и США заморозили активы центробанка агрессора. За прошлый год эти средства принесли миллиарды евро прибыли для международного депозитария Euroclear. Больше об этом - читайте дальше.

Международный депозитарий заработал миллиарды благодаря активам России

Всего за 2023 год чистый процентный доход Euroclear составил 5,5 миллиарда евро. Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель остановился на уровне 1,7 миллиарда долларов.

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Дело в том, что 4,4 миллиарда евро международный депозитарий получил от инвестирования замороженных активов российского центробанка. Напомним, что на счетах компании Euroclear находится 191 миллиард евро из 260 миллиардов евро, которые заморозили после вторжения России в Украину. Это часть средств российского регулятора хранится на счетах в США.

Компания Euroclear уже оплатила регулярный корпоративный налог в Бельгии, который составляет чуть более 1 миллиарда евро. Сообщают, что эти средства направили на мероприятия по поддержке украинцев.

Добавим, что еще осенью 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Вашингтон и Брюссель ищут юридические основания, которые позволят им передать Украине замороженные 300 миллиардов долларов. Чиновник отметил, что именно Россия должна заплатить за свою военную агрессию.