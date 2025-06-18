Центральные банки выбирают золото: заменят ли драгоценные металлы доллар

Мировые центральные банки продолжают делать ставку на золото. Это подчеркивает актуальность этого металла в условиях крайне неопределенной геополитической и экономической ситуации.

Как вырастет доля золота в банковских резервах

Центральные банки отмечают, что золото составляет все большую долю их резервных портфелей. 76% респондентов считают, что через пять лет доля золота в общих резервах возрастет, пишет 24 Канал со ссылкой на ежегодный опрос Всемирного совета по золоту (WGC).

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Что будет с долларом

В своем обзоре WGC отмечает, что центробанки все менее оптимистично оценивают перспективы доллара – 73% опрошенных ожидают уменьшения его доли в мировых резервах. Также подчеркивается, что по мере роста мировой нестабильности и непредсказуемости золото приобретает все большее значение как актив, который обеспечивает безопасность, ликвидность и доходность.

Примечательно! 95% респондентов считают, что официальные золотые резервы продолжат расти в течение следующих 12 месяцев.

Почему выбирают золото

Основными причинами для выбора золота центральными банками являются его кризисную устойчивость (85% опрошенных), эффект диверсификации портфеля (81%) и долгосрочное сохранение ценности (80%). Особое внимание этим характеристикам уделяют респонденты из стран с развивающимися рынками,, где драгоценные металлы все чаще выполняют функцию геополитического актива для противодействия внешним угрозам.

Интересно! Основным местом хранения золота остается Банк Англии, однако сейчас наблюдается рост доли центральных банков, которые отдают предпочтение национальным хранилищам – этот показатель вырос до 59% по сравнению с 41% в прошлом году.