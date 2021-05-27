Закончилась электроэнергия: в Иране временно запретили майнить биткоин

Иран запретил майнить криптовалюту течение следующих четырех месяцев. Все потому, что энергетическая промышленность не справляется со спросом.

Проблема с электроэнергией в Иране

Последние недели вся страна – как обычные иранцы, так и предприятия – сталкивалась с отключениями электроэнергии до шести часов в день. Иранские шахматисты даже потеряли возможность посоревноваться в онлайн-чемпионате Азии, поскольку им отключили свет.

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Все находят способ майнить биткоины и другие криптовалюты. Но с сегодняшнего дня это нелегально. И даже те, кто имел право делать это раньше, теперь не может, пока мы не решим проблему с отключением электроэнергии,

– заявил президент Рухани.

Почему иранцы майнять криптовалюту

Экономика Ирана сильно пострадала после решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки, которую Иран подписал с мировыми лидерами. Инфляции в стране достигла 46,9%, фондовые рынки обвалились, а рынок недвижимости в фазе застоя.

Чтобы сохранить свои сбережения, иранцы обратились к майнингу и другим действиям с криптовалютой. Майнинг криптовалюты начался в Иране частично из-за наличия высоко субсидируемой электроэнергии для энергоемкой отрасли.

Иран также привлек иностранных инвесторов. Компании из Китая, Польши, Индии и Турции занимаются майнингом в Иране.

Виноваты ли майнеры

За последний год потребление электроэнергии в стране выросло на 20%, по словам президента.

Однако аналитики, опрошенные Financial Times, отмечают, что майнинг криптовалюты, включая незаконный майнинг – это всего 10% от общего производства электроэнергии. Зато еще одной причиной дефицита электроэнергии является сильная засуха этого года.