Жестокое обращение с инкассаторами "Ощадбанка": стали известны подробности событий в Венгрии

С инкассаторами "Ощадбанка" очень жестко обращались в Венгрии. Допросы продолжались сутки. В то же время украинцы находились в кандалах, а один из работников банка получил две инъекции.

Что произошло с инкассаторами Ощадбанка в Венгрии?

Детали инцидента рассказал на пресс-конференции один из задержанных инкассаторов Геннадий Кузнецов, о чем сообщает 24 Канал.

Инкассатор сразу отметил, что команда подготовилась к перевозке денег и золота: все соответствующие службы венгерской таможни на пункте пропуска были предупреждены заранее. Также заблаговременно согласовали маршрут.

Однако когда авто ехали по окружной дороге Будапешта, то перед ними остановилась полицейская машина и указала следовать за ней. Работники Ощадбанка доехали до заправки с полицейскими и предоставили правоохранителям все необходимые документы для проверки.

Заметьте! Когда у украинцев забрали документы, то начался силовой захват.

Наши два автомобиля были заблокированы броневиками антитеррористического подразделения, все виды вооружения, мигалки. И, оценивая обстановку, я дал команду инкассаторам на выход из машины,

– рассказал Кузнецов.

Он добавил, что после выхода произошло жесткое силовое задержание, где работникам банка сразу надели наручники, надели "кому мешки, кому балаклавы на голову". В дальнейшем каждого члена команды загрузили в отдельный автомобиль и доставили в здание антитеррористического центра в Будапеште.

Впоследствии все инкассаторы были размещены в отдельных комнатах, где более суток проводились допросы. В то же время консульскую поддержку и услуги адвоката Венгрия не обеспечила.

Более того, было заявлено, что украинский консул "отказался" от работников Ощада.

Общее время пребывания команды в наручниках составило более 28 часов. Они были сняты с инкассаторов исключительно на переходе Захонь-Чоп.

Обратите внимание! Единственными следственными действиями, которые пыталась провести венгерская сторона, как рассказал Геннадий Кузнецов, был "допрос свидетелей" со стороны таможенных органов Венгрии.

После отказа от участия в "данных следственных действиях", к Кузнецову было применено принудительное медицинское воздействие:

во время него украинцу была сделана одна инъекция; уже непосредственно в больнице – еще одну внутривенную инъекцию.

После этого инкассатора вернули на допрос, но его состояние ухудшилось, поэтому его отвезли его в больницу. До момента возвращения в Украину Кузнецов там и находился.

По его словам, перевозку осуществляли в соответствии с европейскими правилами. К тому же груз был внесен в базы таможенных служб.

Геннадий Кузнецов также рассказал, что его вывозили на границу дважды. В первый раз его вернули и начали рассказывать, что Украина якобы "отказывается" от него. Следующий выезд – через 40 минут – уже завершился возвращением в Украину.

Переводчики были на русском языке, на наши замечания никто не реагировал, оформляли какие-то документы, которые нам непонятны,

– сказал инкассатор.

Он напомнил, что работники были в наручниках, поэтому эти документы "просто вкладывали им в карман, а потом уже повели на территорию Украины".

Напомним! В Центробанке Европы уже отреагировали на инцидент. Об этом писала Европейская правда со ссылкой на письмо президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Лагард разделяет аргументы Украины. К тому же это создает риски для евро как международной валюты.

