Акции известной венгерской компании резко обвалились в цене: это не единственные потери, которые прогнозируют

Компания Wizz Air, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, фиксирует существенные потери на фондовом рынке. Главная причина – прогноз на 2025 год по прибыли.

Акции Wizz Air резко обвалились в цене

Авиакомпания Wizz Air снова снизила прогноз по прибыли. Лоукостер принял такое решение второй раз за шесть месяцев, спровоцировав обвал своих акций на фондовой бирже. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Financial Times.

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Ценные бумаги венгерской компании, которая занимается бюджетными авиаперевозками, упали на 16% в начале торгов. Дело в том, что Wizz Air пытается решить проблему посадки своих самолетов из-за проблем с двигателями.

Последние прогнозы относительно чистой прибыли Wizz Air:

По прогнозу авиаперевозчика, его чистая прибыль в 2025 финансовом году составит от 250 до 300 миллионов евро.

евро. Для сравнения, в предыдущем прогнозе компания указывала 350 – 450 миллионов евро.

К теме! Глава венгерской авиакомпании Йожеф Варади сообщил, что Wizz Air "продолжает работать в сложных условиях, связанных с длительной остановкой около 20% своего флота из-за хорошо задокументированной проблемы с двигателем". Проблемы с двигателями

Трудности с двигателями от американского аэрокосмического концерна Pratt & Whitney мешают Wizz Air уже больше года. Эти трудности заставили авикомпанию пересмотреть свои амбициозные планы по росту в сторону уменьшения.

На момент создания этого материала, акции Wizz Air торгуются на уровне 1262,99 фунта стерлингов. Рыночная капитализация компании составляет 1,38 миллиарда фунтов стерлингов, по данным Yahoo!Finance. За год ценные бумаги авикомпании просели в цене на почти 38%.