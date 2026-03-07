Пенсионеры могут получать не только пенсию: о каких выплатах знают не все

Многие украинские пенсионеры получают не только основную пенсию. Законодательство предусматривает несколько дополнительных выплат, о которых знают не все. Какие деньги могут начислять пожилым людям и при каких условиях их можно получить, читайте дальше.

Какие есть выплаты для пенсионеров кроме пенсии?

Одной из таких выплат является государственная социальная помощь для лиц, которые не имеют права на пенсию. Она назначается гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили достаточного страхового стажа для получения обычной пенсии.

Фактически эта помощь выполняет роль минимальной финансовой поддержки для людей старшего возраста, которые в силу различных жизненных обстоятельств не смогли выполнить требования пенсионного законодательства.

Как объясняют в Министерстве юстиции Украины, право на такую выплату имеют граждане, которые имеют менее 15 лет страхового стажа и соответствуют определенным социальным критериям.

В частности, учитывается:

уровень доходов;

наличие трудоспособных родственников, которые могут содержать человека;

а также факт постоянного проживания на территории Украины.

Какой размер социальной выплаты для пенсионеров?

Размер этой помощи не является фиксированным. Он определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и зависит от категории получателя.

По информации Пенсионного фонда Украины, сумма выплаты может составлять от 30% до 80% прожиточного минимума. В частности, наибольшую долю получают люди с инвалидностью II группы, тогда как лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на трудовую пенсию, назначается минимальный уровень помощи.

Для сравнения! Чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо иметь значительно больший страховой стаж. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа меньше, право на пенсию возникает позже.

В то же время социальная помощь не единственная выплата, которую могут получать пожилые люди. Украинское законодательство предусматривает ряд дополнительных надбавок и компенсаций, которые могут увеличить фактический доход пенсионера.

Какие есть доплаты для пенсионеров?

В частности, пенсионеры могут получать возрастные надбавки к пенсии. Они назначаются по достижении определенного возраста и выплачиваются автоматически, если размер пенсии не превышает установленный предельный уровень.

Сейчас предусмотрены следующие доплаты:

до 300 гривен – для лиц в возрасте от 70 до 74 лет;

до 456 гривен – для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;

до 570 гривен – для граждан в возрасте от 80 лет.

Еще одним видом поддержки является надбавка за сверхурочный страховой стаж. Если человек работал дольше минимально необходимого стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), он может получать дополнительную доплату к пенсии за каждый год такого стажа.

Есть ли выплаты к пенсии за заслуги перед государством?

Отдельные категории граждан также имеют право на доплаты за особые заслуги перед государством. Это касается, в частности, ветеранов войны, участников боевых действий, лиц, имеющих государственные награды, или граждан, внесших весомый вклад в развитие науки, культуры или обороны страны.

Справочно: Такие выплаты регулируются Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кроме того, пенсионеры могут получать жилищные субсидии для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта помощь назначается домохозяйствам, для которых расходы на коммунальные платежи являются чрезмерными по сравнению с доходами.

