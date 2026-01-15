По 10,8 тысячи гривен на человека: жители каких 12 областей могут получить помощь
- Агентство ООН предоставляет помощь в размере 10 800 гривен для внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые вернулись в Украину.
- Оформление помощи от ООН доступно в 12 областях Украины, а условием является доход меньше 6 318 гривен на человека и соответствие определенным критериям уязвимости.
Агентство ООН по делам беженцев оказывает финансовую помощь украинцам, которые имеют низкий доход и соответствуют критериям уязвимости. Кто может получить средства и где регистрироваться – рассказываем далее.
Кто может получить помощь?
Денежная помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 гривен рассчитана на внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые вернулись в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".
Претендовать на получение помощи могут следующие категории граждан Украины:
- те, кто после вынужденного перемещения из-за войны вернулся к местам постоянного проживания в пределах Украины;
- ВПЛ, которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;
- беженцы, которые вернулись из-за границы в Украину начиная с 24 февраля 2022 года.
Данные для получения помощи собирает БФ "Право на защиту", который является официальным партнером организации.
Обратите внимание! Одним из условий участия в программе поддержки украинцев от УВКБ ООН является неполучение денежной помощи от этой или других организаций в течение последних 3 месяцев.
Какие критерии для получения помощи?
Обращаться за получением выплаты ВПЛ и бывшие беженцы могут исключительно в пункты сбора данных. Они работают в 12 областях Украины.
В основном пункты развернуты стационарно, однако в нескольких регионах из-за ситуации с безопасностью работают мобильные группы, о приезде которых сообщает местная власть.
Обращение о помощи принимают от украинцев, чей доход ниже 6 318 гривен на человека. Также нужно соответствовать как минимум одному из следующих критериев уязвимости:
- семья, где есть только отец или мать, а также один несовершеннолетний ребенок или более, или лица пожилого возраста (от 55 лет);
- семья, которую возглавляет одна или несколько одиноких пожилых людей (в возрасте от 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
- семья с одним или несколькими лицами, которые имеют инвалидность, хронические заболевания.
Обратите внимание! Размер выплаты на одного человека рассчитан исходя из суммы минимальной потребительской корзины, который составляет 3 600 гривен. Помощь покрывает трехмесячный период, поэтому общая сумма равна 10 800 гривен.
Где работают пункты для оформления помощи?
Офисы для регистрации на получение помощи работают в 12 областях Украины:
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Николаевской области.
Информацию об адресе в каждой области можно узнать на сайте организации по ссылке.
Что нужно для оформления выплаты?
Информирование о начале записи в очередь на прием для получения помощи осуществляют через телеграмм-каналы, ссылки на которые есть на сайте фонда "Право на защиту".
Во время посещения пункта сбора данных необходимо подать заявку со следующим перечнем документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер;
- личный номер телефона;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- справки, выписки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;
- международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя.
Отметим, что при подаче документов должны присутствовать все члены семьи. Исключение может быть для маломобильных людей, которые не имеют возможности прибыть в пункт, поэтому их регистрацию выполняют по оригиналам документов.
Выплачивают ли помощь от ООН пенсионерам?
- Пенсионерам и людям с инвалидностью в Украине с августа 2023 года поступала помощь от ООН, которая ежемесячно охватывала около 390 тысяч человек.
- Однако выплаты прекратили в июле 2025 года. Программу завершили ввиду ограничения финансирования. Пока неизвестно, будут ли возобновлять помощь в 2026 году.
- За время работы программы украинцам перечислили более 5 миллиардов гривен помощи.