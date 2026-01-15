По 10,8 тысячи гривен на человека: жители каких 12 областей могут получить помощь

Агентство ООН по делам беженцев оказывает финансовую помощь украинцам, которые имеют низкий доход и соответствуют критериям уязвимости. Кто может получить средства и где регистрироваться – рассказываем далее.

Кто может получить помощь?

Денежная помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 гривен рассчитана на внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые вернулись в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Претендовать на получение помощи могут следующие категории граждан Украины:

те, кто после вынужденного перемещения из-за войны вернулся к местам постоянного проживания в пределах Украины;

ВПЛ, которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;

в течение последних 6 месяцев в пределах Украины; беженцы, которые вернулись из-за границы в Украину начиная с 24 февраля 2022 года.

Данные для получения помощи собирает БФ "Право на защиту", который является официальным партнером организации.

Обратите внимание! Одним из условий участия в программе поддержки украинцев от УВКБ ООН является неполучение денежной помощи от этой или других организаций в течение последних 3 месяцев.

Какие критерии для получения помощи?

Обращаться за получением выплаты ВПЛ и бывшие беженцы могут исключительно в пункты сбора данных. Они работают в 12 областях Украины.

В основном пункты развернуты стационарно, однако в нескольких регионах из-за ситуации с безопасностью работают мобильные группы, о приезде которых сообщает местная власть.

Обращение о помощи принимают от украинцев, чей доход ниже 6 318 гривен на человека. Также нужно соответствовать как минимум одному из следующих критериев уязвимости:

семья, где есть только отец или мать, а также один несовершеннолетний ребенок или более, или лица пожилого возраста (от 55 лет);

семья, которую возглавляет одна или несколько одиноких пожилых людей (в возрасте от 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

семья с одним или несколькими лицами, которые имеют инвалидность, хронические заболевания.

Обратите внимание! Размер выплаты на одного человека рассчитан исходя из суммы минимальной потребительской корзины, который составляет 3 600 гривен. Помощь покрывает трехмесячный период, поэтому общая сумма равна 10 800 гривен.

Где работают пункты для оформления помощи?

Офисы для регистрации на получение помощи работают в 12 областях Украины:

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Херсонской;

Николаевской области.

Информацию об адресе в каждой области можно узнать на сайте организации по ссылке.

Что нужно для оформления выплаты?

Информирование о начале записи в очередь на прием для получения помощи осуществляют через телеграмм-каналы, ссылки на которые есть на сайте фонда "Право на защиту".

Во время посещения пункта сбора данных необходимо подать заявку со следующим перечнем документов:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

личный номер телефона;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

справки, выписки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя.

Отметим, что при подаче документов должны присутствовать все члены семьи. Исключение может быть для маломобильных людей, которые не имеют возможности прибыть в пункт, поэтому их регистрацию выполняют по оригиналам документов.

Выплачивают ли помощь от ООН пенсионерам?