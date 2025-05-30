Дочь миллиардера Билла Гейтса создала платформу, которая поможет экономить

Одна из дочерей миллиардера и бизнесмена Билла Гейтса делает первые шаги в бизнесе. Она стала соучредителем платформы, которая помогает пользователям искать более выгодные цены на одежду.

Дочь Билла Гейтса запустила платформу для поиска более выгодных цен

Дочь Билла Гейтса создала стартап, который помогает искать выгодные цены на одежду. Речь идет о платформе Phia, которую запустили Фиби Адель Гейтс и София Кианни. Девушки были соседками по общежитию в Стенфрорде, сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

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Стартап Phia официально вышел из стадии подготовки к запуску. Это означает, что бесплатное приложение уже можно загрузить на телофоны, работающие на iOS, или на компьютер через Chrome. Фактически это инструмент для покупок, который использует искусственный интеллект, чтобы искать наиболее выгодные цены на одежду. Платформа обрабатывает информацию с более чем 40 тысяч сайтов, которые продают одежду. Речь идет как о розничной торговле, так и секонд-хенд.

Платформа работает по такому алгоритму:

Пользователь должен нажать на кнопку "Купить это?", чтобы узнать цену на определенную вещь;

Система, обработав данные, укажет, или цена на товар является высокой, типичной или справедливой;

Если в процессе обнаружат, что цена завышена, то инструмент предложит "точные соответствия" и похожие альтернативы, но по более выгодной цене.

Напомним, что Билл Гейтс входит рейтинга самых богатых людей в мире. Он владеет капиталом в размере 174 миллиардов долларов, по данным Bloomberg. Интересно, что Билл Гейтс имел шанс стать первым триллионером в мире. Этого не произошло, поскольку бизнесмен начал заниматься благотворительностью.







