Замена Байдена на Харрис: какую сумму благодаря этому получила Демократическая партия США

Отказ Джозефа Байдена от участия в президентских выборах США, которые пройдут в ноябре 2024 года, спровоцировал стремительное увеличение финансовых пожертвований на предвыборную кампанию Демократической партии.

Джо Байден выдвинул вместо себя Камалу Харрис в кандидаты в президенты США. Ее кандидатуру поддержали бывший президент США Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и многие другие влиятельные демократы.

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Замена Байдена на Харрис принесла демократам 55 миллионов долларов

Кроме того, Демократическая партия, представителями которой являются Байден и Харрис, начала получать больше финансовой поддержки, которая необходима для предвыборной кампании.

Всего за несколько часов после публикации официального заявления Джозефа Байдена демократы зафиксировали рекорд по количеству финансовых пожертвований на кампанию. Речь идет о 55 миллионах долларов. Это рекорд для предвыборной кампании демократов в 2024 году.

Напомним, что американский миллиардер и бизнесмен Маск заявил, что каждый месяц будет выделять на кампанию Дональда Трампа по 45 миллионов долларов. До этого он обещал не поддерживать ни одного из кандидатов на пост президента США.