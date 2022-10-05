В ОПЕК+ согласовали сокращение объемов нефти и назвали конкретную цифру, – Reuters

Сегодня, 5 октября, в ОПЕК+ было принято решение о сокращении объемов добычи нефти. Что изменится на рынке черного золота – читайте дальше.

Министры государств-членов ОПЕК+, являющиеся важными экспортерами нефти, договорились сократить добычу нефти. Соответственно, это повлияет как на предложение на рынке, так и на цены.

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В ОПЕК+ решили сократить объемы добычи нефти

Речь идет об уменьшении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, по данным источников. В то же время это будет наибольшее сокращение такого масштаба с 2020 года. Тогда блок пошел на такой шаг из-за стремительного обвала спроса на фоне пандемии коронавируса.

Встреча ОПЕК+ прошла в Вене, Австрия. Экспортеры нефти решили сократить объемы добычи сырья несмотря на давление со стороны США и других потребителей, которые настаивали на большем объеме баррелей нефти на рынке. По всей вероятности, этот шаг ОПЕК+ лишь усложнит и так напряженную ситуацию на рынке нефти.

Теперь цены на черное золото, которые уже упали примерно до 90 долларов от 120 долларов за баррель три месяца назад могут вернуться к росту. Обесцениванию нефти способствовали несколько факторов:

опасения относительно начала рецессии;

поднятие базовых ставок в США;

сильный американский доллар.

Источники также сообщают, что до сих пор остается непонятным, может ли решение о сокращении объемов добычи нефти включать дополнительные добровольные шаги по уменьшению добычи от таких участников, как Саудовская Аравия.

В августе объемы добычи нефти членами ОПЕК+ упали примерно на 3,6 миллиона баррелей в день . На момент создания этого материала, две известные марки нефти торгуются на таких уровнях, согласно Bloomberg :