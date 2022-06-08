Всемирный банк прогнозирует сложный период для глобальной экономики: ключевые причины

Глобальная экономическая ситуация является важным фактором для всех актеров на международной арене. Особенно после двух лет пандемии и масштабных геополитических потрясений.

Во Всемирном банке предупредили, что глобальная экономика сталкивается с риском ужасной стагфляции. Дело в том, что сочетание высокой инфляции и низкого экономического роста может привести к рецессии в некоторых странах.

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Всемирный банк о глобальной экономике

Выделяют сразу несколько факторов, причиняющих вред, росту мировой экономики. Речь идет о войне России в Украине, локдаунах в Китае, проблемах с цепочками поставки и рисках стагфляции.

Многим странам будет трудно избежать рецессии,

– заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В обновленном отчете "Глобальные экономические перспективы", Всемирный банк снизил свой прогноз по мировому росту на этот год до 2,9% из 4,1%, которые прогнозировали в январе. В банке отметили, что одна из важных причин падения – военное вторжение России в Украину, которое не учитывалось в предыдущем отчете. Они также не ожидают "почти никакого отскока" в 2023 году, предполагая что этот показатель пойдет вверх в общем только на 3%.

В то же время, некоторые эксперты считают, что есть ряд факторов, предшествующих снижению инфляции на глобальном рынке. Речь идет об улучшении ситуации с предложением трех категорий товаров:

Всемирный банк также отмечает сохранение высоких цен на энергию и продукты в сочетании с высокими процентными ставками от центральных банков для более мрачных перспектив.

Глобальные перспективы сталкиваются с мощными рисками, включая рост геополитического давления, длительный период стагфляции, напоминающий 1970-е годы, распространенный финансовый стресс, вызванный ростом стоимости ссуд, и ухудшением продовольственной безопасности,

– говорится в отчете Всемирного банка.

В частности, Всемирный банк снизил перспективы экономического роста в 2022 году до 2,6% для США Предоставляем, что сегодня это первая экономика мира. В январском прогнозе ожидали, что этот показатель достигнет 3,8%. По оценкам банка, в мире начинается период высокой инфляции и замедленных темпов экономического роста.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при снижении объемов затрат на общем уровне. Стагфляция – это кризисное состояние экономики, в рамках которого стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией.

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