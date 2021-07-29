Во время пандемии капитал США вырос на 19 триллионов долларов: кто заработал больше всего

Домашние хозяйства США во время пандемии увеличили свои состояния до 137 триллионов долларов. В целом они заработали 19 триллионов долларов. О главных причинах их успеха – читайте дальше.

Бум на мировых биржах и рост финансовых активов помогли американским домохозяйствам существенно увеличить свои капиталы. Однако, эти данные также свидетельствуют о том, что разрыв между различными слоями населения в США увеличивается.

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Капитал США во время пандемии вырос на 19 триллионов долларов

Чистый капитал предприятий в США увеличился на 16% с конца четвертого квартала 2019 года по первый квартал 2021 года. Это наибольший прирост за 15 месяцев с 2004 года. Главными бенефициарами пандемии стали те, кто владел кризисными активами.

Те, кто входят в верхней 1% жителей США, видели, как их богатство увеличилось на 23%, тогда как те, кто находится в нижней части этого рейтинга, увидели лишь 2,5% роста собственного капитала,

– говорится в исследовании Oxford Economics.

Похожая картина наблюдается и со сбережениями: более 80% избыточных сбережений в размере 2,6 триллиона долларов принадлежат тем, кто входит в первые две доходных категорий в США (категории людей, чей доход попадает в определенный верхний и нижний уровни).

Капитал США вырос на 19 триллионов долларов / Инфографика Oxford Economics

Домохозяйство Это экономическая единица, состоящая из одной или более лиц, она поставляет ресурсы для экономики и использует полученные за них деньги на приобретение товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл неоднократно указывал на непропорциональные последствия пандемии для семей с низкими доходами с точки зрения как здоровья, так и финансового благополучия. Судьба мягкой денежно-кредитной политики центрального банка также была связана с достижением существенного прогресса в восстановлении миллионов рабочих мест, потерянных во время кризиса.