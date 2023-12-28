Чего ждать от доллара в 2024 году

В 2022 году доллар стремительно рос и фиксировал новые рекорды и максимумы. Однако в этом году ситуация ощутимо изменилась. Особенно во втором полугодии. Эксперты из JP Morgan полагают, что следующий год будет для американского доллара турбулентным.

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Однако ожидается, что курс доллара будет оставаться на повышенных уровнях с потенциалом для новых максимумов. Если центробанк США все-таки начнет сокращать ключевую ставку, доллар все равно будет приносить больше чем 56% мировых валют в 2024 году.

Важно! Одним из главных факторов влияния для доллара будет решение Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. Центробанк повышал этот индикатор, чтобы снизить рекордную инфляцию в первой экономике мира.

В HSBC указали, что существует консенсус, что доллар в следующем году будет в проигрышной позиции, но одновременно есть ряд сценариев, которые указывают на устойчивость валюты. В прогнозе также подчеркнули, что только "мягкая посадка" для глобальной экономики приведет к медвежьему тренду для доллара, пишет Bloomberg.

В компании Fidelity добавляют, что Великобритания и Европа очень близки к рецессии, и хорошо известно, что доллар США обычно выигрывает от кризисных ситуаций. В то время как специалисты из Morgan Stanley ожидают, что Индекс доллара США к весне 2024 года может вырасти с текущих 102 до 111.

В первом же полугодии прогнозируют рост этого показателя на 3%. Аналитики из Loomis Sayles&Co. добавляют, что вероятный глобальный экономический спад приведет к тому, что трейдеры обратят больше внимания на главную резервную валюту в мире.

Прогноз для нефти на 2024 год

В 2023 году на рынке нефти фиксировали как рост цен, так и падение. На это влияли разные экономические и геополитические аспекты. Например, можно вспомнить о достаточно турбулентном экономическом восстановлении Китая, войне между Израилем и ХАМАС, решении ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти и влиянии на рынок от США.

Большую часть 2024 года цены на нефть, вероятнее всего, будут колебаться в диапазоне от 70 долларов до 100 долларов за баррель, согласно прогнозу Goldman Sachs. Основанием для такого прогноза стали ожидания по поводу замедления роста спроса на сырье на фоне усложнения экономической ситуации в мире. В частности, все еще есть достаточно высокие риски начала рецессии в первой экономике мира – США.

Параллельно ожидают, что в 2024 году рост объемов добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, будет держаться на устойчивом уровне. Ранее в Goldman Sachs снижали прогноз средней цены на нефть в 2024 году на 12%. Главная причина – достаточно мощная добыча нефти в США.

Прогнозы от других экспертов:

Специалисты с Управления энергетической информации США в декабре также снизили прогноз цен на нефть на 2024 год. Речь идет о стоимости эталонной марки нефти Brent. Эксперты снизили ценовой прогноз на 10 долларов за баррель до 83 долларов за баррель даже несмотря на недавнее решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.

Кроме того, в JP Morgan Research прогнозируют существенный рост глобального спроса на нефть до 2030 года – до 106,9 миллиона баррелей в день, что на 5,5 миллиона баррелей нефти в день больше, чем в 2023 году. Этому способствуют следующие факторы: увеличение мировой популяции и рост объемов потребления энергии в развивающихся странах.

Чего ждать от нефти и доллара в 2024 году / Фото – Shutterstock

В свою очередь Международное энергетическое агентство ожидает роста спроса на нефть в 2024 году. В последнем отчете организации указали, что увеличение этого показателя составит 1,1 миллиона баррелей в день.

К теме! При этом указывают, что США, Бразилия, Гайана, Норвегия и Канада будут способствовать тому, чтобы на рынке было достаточно нефти. Следовательно, очень маловероятно, что сырье подорожает до 100 долларов за баррель нефти без какого-то геополитического всплеска.

Эксперты из Barclays ожидают, что нефть марки Brent будет торговаться в среднем на уровне 93 долларов за баррель. Однако в S&P Global ожидают, что цена сырья будет колебаться на уровне 85 долларов за баррель, пишет Euronews.