Война на Ближнем Востоке: что будет с ценами на нефть и чем опасно закрытие Ормузского пролива

Цены на нефть начали расти после начала боевых действий между Израилем и Ираном. Причиной стали опасения, что конфликт охватит регион, где добывается треть мировой нефти.

Повлияет ли война между Израилем и Ираном на стоимость нефти

Несмотря на риски масштабной войны на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, последний является достаточно мелким производителем и экспортером нефти. Его сырье покупает лишь ограниченный круг стран, в частности Китай, об этом 24 Каналу рассказал Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

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Если Иран убрать с рынка нефти, то ОАЭ, Саудовская Аравия и США смогут легко заменить объемы страны. То есть ничего критически не предвидится,

– отметил экономист.

Сколько нефти добывает Иран

Как отмечается, блокировки иранской нефти лишит мировой рынок 1,7 миллиона баррелей в сутки, что может дестабилизировать глобальные поставки. Впрочем, Саудовская Аравия и ОАЭ имеют резервные мощности, объемом 3-4 миллиона баррелей в сутки, которые могли бы компенсировать дефицит в случае кризиса.

Важно! Иран может воспринять такие действия как поддержку Израиля и ответить эскалацией.

Чем опасно закрытие Ормузского пролива

Сейчас основной точкой напряжения для рынка стал Ормузский пролив. Именно через него Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Катар и ОАЭ экспортируют треть мирового объема морской нефти и СПГ.

Если Иран перекроет этот пролив, это может вызвать глобальный энергетический кризис, а цена нефти марки Brent может превысить 100 долларов за баррель. Впрочем, эксперты успокаивают, что этот сценарий маловероятен.

Даже в худшем случае не предусмотрено никаких драматических действий Ирана в Ормузском проливе, и эта позиция обоснована нежеланием Ирана нанести удар по своим партнерам по Персидскому заливу и ОПЕК или спровоцировать масштабное вмешательство западной коалиции во главе с США для защиты международного коммерческого водного пути,

– отметил эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Тантели Ратувухери.

Примечательно! На сегодня движение транспорта через Ормузский пролив продолжается.