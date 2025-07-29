Евро с трудом отыгрывает резкое падение, поскольку инвесторы трезво оценили, условия торгового соглашения между США и Европейским союзом. Они оказались преимущественно выгодными для Вашингтона и вряд ли улучшат экономические перспективы блока.

Какой курс евро?

На предыдущей торговой сессии евро упал на 1,3%, что стало самым резким однодневным снижением за последние два месяца. Восстановиться после падения единая валюта так и не смогла и во вторник, 29 июля, опустилась на 0,02%, до 1,15 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это произошло на фоне опасений относительно замедления экономического роста и снижения доходности гособлигаций еврозоны.

Почему евро падает?

Накануне Франция назвала рамочное соглашение между ЕС и США "черным днем" для Европы, обвинив Евросоюз в уступках Дональду Трампу и заключении несбалансированной сделки, которая предусматривает введение 15-процентных пошлин на европейские товары.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкая экономика терпит "значительные" убытки в результате согласованных тарифов.

Рынки довольно быстро пришли к выводу, что эта относительно позитивная новость на самом деле является негативной, если говорить о краткосрочных перспективах роста еврозоны. Франция резко раскритиковала соглашение, а другие, включая канцлера Германии Мерца, указывают на негативные последствия для экспортеров, а значит, и для экономики в целом.

– отметил руководитель отдела валютных исследований в National Australia Bank Рэй Эттрилл.

Ослабление евро способствовало укреплению доллара: за ночь он вырос на 1% относительно корзины основных валют.

Какой курс доллара?

Во вторник доллар продолжил укрепление, в результате чего фунт стерлингов опустился до двухмесячного минимума – 1,33 доллара. Японская иена подорожала на 0,2%, до 148,22 за доллар. Индекс доллара стабилизировался на отметке 98,66.

Рост доллара может указывать на восприятие того, что новое торговое соглашение между США и ЕС принесло больше выгод Америке. Но также это может свидетельствовать о том, что США возвращаются к активному взаимодействию с Европой и ключевыми союзниками,

– заявил Тьерри Визман, главный валютный стратег и специалист по ставкам в Macquarie Group.

Однако Трамп в понедельник предупредил, что большинство стран, не подписавших с США индивидуальные торговые соглашения, в ближайшее время столкнутся с тарифами в размере 15-20% на свой экспорт, что значительно превышает общий тариф в 10%, введенный им в апреле.

Интересно! Австралийский доллар укрепился на 0,04%, до 0,65 доллара, в то время, как новозеландский доллар практически не изменился и составил 0,59 доллара.

Курс юаня достиг недельного минимума – 7,17 за доллар.

Помимо переговоров по торговле, в фокусе внимания инвесторов на этой неделе также находятся решения Федеральной резервной системы США и Банка Японии относительно процентных ставок.

Ожидается, что оба регулятора сохранят текущие ставки, однако трейдеры будут внимательно следить за их комментариями, чтобы оценить перспективы дальнейших шагов.