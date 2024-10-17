Влияют ли лимиты и карточные переводы на деятельность волонтеров

Недавно НБУ установил лимит в 150 тысяч гривен на переводы с карты на карту. Этот лимит не скажется на деятельности волонтерских организаций и не повредит точечным сборам средств на помощь ВСУ.

Почему лимит не влияет на волонтеров

Об этом рассказала ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко, передает 24 Канал.

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Она отметила, что волонтерские организации и частные лица, которые собирают средства для помощи ВСУ, вовремя позаботились о необходимых мерах. Они обращались в банки и предоставляли документы, подтверждающие их деятельность, чтобы избежать проблем с ограничениями.

Марина Павленко Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА По нашим данным, за первые две недели действия новых карточных лимитов глобальных проблем, по крайней мере с волонтерами, не возникло. Банк обычно знает всех своих волонтеров и является для большинства из них консультантом.

Что будет с лимитами дальше

Сейчас есть четыре критерия, по которым можно подтвердить волонтерскую деятельность клиента. Это:

Официальная регистрация волонтерской организации. Регулярный сбор средств на различные нужды, в частности для ВСУ, который является основной деятельностью гражданина. Документальное подтверждение от государственных органов или подразделений ВСУ, что человек действительно занимается волонтерской деятельностью. Представление в банк информации о будущей волонтерской деятельности, включая планы сбора средств, прогнозируемые суммы и цели, на которые они будут направлены.

Конечно, информация о введении лимитов на карточные переводы изрядно "взбаламутила" общественное сознание, ведь не секрет, что очень много средств, поступающих на помощь армии собирают "всем миром", а новые лимиты поставили бы под сомнение возможность частной (неафишируемой) помощи. Однако этой проблемы удалось избежать,

– отмечает банкир.

Марина Павленко отметила, что общество быстро адаптируется к новым правилам относительно карточных переводов, ведь только 5% граждан затронут новые лимиты. Те, кого это будет касаться, могут обратиться в банк, чтобы увеличить лимит на основании соответствующих документов.

Заметьте! Она также отметила, что эти ограничения временные, будут действовать до полугода, и большинство пользователей вскоре "забудут" о них. В то же время лимиты не касаются транзакций между собственными счетами или переводов на счета IBAN.