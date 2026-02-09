Нужно действовать срочно: Европа стремится заменить Visa и Mastercard

Европа стремится экстренно уменьшить свою зависимость от американских сервисов. Речь идет о Visa и Mastercard. Ведь эту "слабость" могут использовать США.

Как Европа стремится заменить Visa и Mastercard?

США могут использовать зависимость Европы от Visa и Mastercard при ухудшении трансатлантических отношений, сообщает Financial Times.

Мы очень зависим от международных (платежных – 24 Канал) решений. Если мы говорим, что независимость настолько важна, и мы все знаем, что это вопрос времени нам нужны срочные действия,

– указала исполнительный директор Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт.

Как говорит Ваймерт, Европа обладает хорошими национальными активами. Однако трансграничного – ничего нет.

Статистика ЕЦБ показывает, что:

В 2022 году примерно две трети транзакций с использованием карт в еврозоне проводилось с Visa и Mastercard

13 стран-членов ЕС даже не имели альтернативы американским поставщикам.

Поскольку использование наличных сокращается, европейские чиновники еще больше обеспокоены этой проблемой. Особенно на фоне недавних событий.

Напомним, недавно руководитель бельгийской службы кибербезопасности предупредил, что Европа "потеряла интернет" именно из-за доминирования технологических гигантов из США. Фактически, это создает чрезвычайно большое поле для злоупотребления.

Как EPI планирует действовать, чтобы уменьшить зависимость от США?

EPI еще в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay. Этот проект получил название – Wero.

Как показывают заявления EPI, сейчас эта схема цифровых платежей "объединяет" 48,5 миллиона пользователей. Речь идет о некоторых жителях Бельгии, Франции и Германии. По плану, до 2027 года должно произойти расширение деятельности, в частности, это касается онлайн-платежей.

Важно! ЕЦБ, свою очередь, заявил, что предыдущие инициативы частного сектора, в том числе план EPI по запуску конкурирующей карточной схемы, требует масштабирования, а это очень сложный процесс.