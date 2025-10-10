Британская певица, актриса и бизнес-вумен Виктория Бекхэм стала настоящей иконой стиля. Она построила карьеру, открыла собственный бренд и стала женой известного футболиста Дэвида Бекхэма. Сейчас у пары четверо детей.

Какое состояние у Виктории Бекхэм?

Общее состояние Виктории и Дэвида Бекхэмов составляет 450 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CelebrityNetWorth.

Интересно! Виктория имеет обеспеченных родителей. В подростковом возрасте она стеснялась своего достатка.

Как развивалась карьера Виктории:

В 1994 Виктория стала частью известной британской группы "Spice Girls". Группа имела большой успех. В 2000 году коллектив распался.

Именно тогда Виктория начала сольную карьеру. Ее 4 сингла попали в топ-10 Великобритании.

В 2007 году группа объявила о воссоединении. Они продолжали выпускать хиты и даже поехали в тур по всей Европе и Северной Америке.

Заметьте! Этот тур стал восьмым самым кассовым в 2008 году.

В течение своей карьеры Виктория регулярно появлялась на обложках модных изданий. Речь идет, в частности, о Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

Впоследствии Виктория запустила свой бренд одежды. Создавала дизайны она и для других. К примеру, она разработала собственную линию джинсовой одежды для Rock & Republic.

Виктория сыграла в нескольких фильмах. Также она стала героиней многих реалити. Некоторые шоу были полностью посвящены Виктории. Например: "Быть Викторией Бекхэм", "Виктория Бекхэм: Поездка в Америку".

Интересно, что Виктория выступала и писательницей. Она написала несколько книг. В частности, певица выпустила пособие о стиле: "Лишние полдюйма: волосы, каблуки и все между ними".

Обратите внимание! В 2019 году Виктория запустила собственную косметическую линейку Victoria Beckham Beauty.

Откуда Виктория Бекхэм получает основные доходы? На пике популярности Spice Girls Виктория получала ежегодно примерно 75 миллионов долларов. После воссоединения коллектива, певица заработала примерно – 70 миллионов долларов. Также Виктория получает значительные средства, благодаря ее брендам.

Интересно! Виктория коллекционирует люксовые сумки. Сейчас она владеет более 100 Hermes Birkin. Общую стоимость этой коллекции оценивают в 2 миллиона долларов.

Какой недвижимостью владеют Бекхэмы?

В 1999 Бекхэмы поженились. В тот же год супруги приобрели недвижимость в Собриджворте, Хартфордшир, Англия за примерно 3,3 миллиона долларов. Впоследствии этот особняк реконструировали за почти 4 миллиона долларов. Продали этот объект в 2014 году за 13 миллионов долларов.

Также супруги владеют:

недвижимостью в Бурдж-Халифе в Дубае за почти 5 миллионов долларов;

домом на юге Франции за 4 миллиона долларов;

пентхаусом в Майами за 24 миллиона долларов и так далее.

