Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян
Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян. Случилось это по инициативе Государственного бюро расследований.
Ранее работники ДБР установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых по отношению к России международным сообществом.
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Так, отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из России и Белоруссии совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции в обход санкций.Интересно! Среди прочего это происходило и через украинские вебсайты.
Таким образом, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины. ДБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры,
– отметили в ДБР.
Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.
Ирландия заморозила российские активы
Ранее власти Ирландии заморозили на сумму более 1,72 миллиарда евро российских активов. Речь идет о физических и юридических активах россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за войны России на территории Украины.
Спикер МИД Ирландии сообщил, что сумма в 1,72 миллиарда евро основана на данных, предоставленных Центробанком. Напомним, что в начале апреля в документах Еврокомиссии речь шла о заморозке российских активов в Ирландии на сумму в 839 миллионов евро.Обратите внимание! ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны на Украине. Последний пакет, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.
Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Предполагается, что конфискованное имущество будет реализовано, а средства направлены на восстановление нашей страны.
Евросоюз заморозил активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 миллиарда евро, сообщил Кристиан Виганд, представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции, изданию Die Welt . Вместе с тем США не сообщают общую сумму замороженных активов россиян.
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