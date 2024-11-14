Фактор Трампа продолжает давить на Китай: какой сектор стал лидером по потерям

Акции китайских компаний зафиксировали существенный обвал на рынке. Это связано с опасениями инвесторов относительно ряда факторов влияния.

Обвал китайских акций на бирже в Гонконге

Акции китайских технологических компаний, которые торгуются на Гонконгской фондовой бирже, резко упали в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Ценные бумаги зафиксировали спад на примерно 20%, расширив свои предыдущие потери. Одна из главных причин – это решение инвесторов о сокращении своих долей в этих компаниях на фоне роста геополитических рисков и осторожности относительно их доходов.

К теме! В целом Индекс Hang Seng Tech потерял во время сегодняшних торгов 3,2%. Среди лидеров по потерям на рынке JD.com Inc и Xiaomi Corp.

Обесценивание акций компаний из технологического сектора негативно повлияло на широкий спектр всех китайских акций на Гонконгской бирже. Эти активы упали в цене на 2,2%.

Кроме того, Китай готовится к вступлению в должность президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре. Напомним, что 6 ноября акции как на бирже материкового Китая, так и в Гонконге демонстрировали отрицательную динамику.