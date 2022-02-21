Валютные качели продолжатся: прогноз курса доллара до конца февраля

Гривна продолжает то резко обесцениваться, то стремительно восстанавливать утраченные позиции. В комментарии 24 канала аналитики спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время.

Что происходит с курсом доллара

На прошлой неделе курс доллара был в диапазоне 28,03 – 28,73 гривны за доллар. В понедельник, 21 февраля, НБУ установил официальный курс НБУ на уровне 28,34 гривны за доллар.

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Что будет влиять на курс этой недели

Всего за прошлую неделю НБУ продал на межбанке 503 миллиона долларов. Своей агрессивной политикой регулятор ощутимо сдерживает курс роста.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, отмечает, что главным фактором на рынке остаются чисто психологические факторы.

Торги проходят очень нервно, снова чувствуется повышенная активность спекулятивно настроенных участников. И пока я не вижу признаков изменения этого тренда. Любая новость, которую рынок воспринимает как положительную, быстро приводит к укреплению гривни. В то же время, отрицательные новости почти мгновенно увеличивают спрос на иностранную валюту и толкают котировки вверх. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Давление на гривну на этой неделе будут производить:

В среду, 23 февраля, Министерство финансов должно перечислить инвесторам, ранее вложившим в ОВГЗ, более 20 миллиардов гривен.

В конце недели следует ожидать крупных траншей НДС-возмещения экспортерам.

Поддержку гривне будут давать:

Интервенции НБУ, являющиеся успокаивающим фактором для рынка.

На этой неделе бизнес потребует дополнительной гривневой ликвидности, ведь начинается бюджетный период.

Портфель ОВГЗ нерезидентов похудел с начала февраля на 4,7 миллиарда гривен, а с начала года – на 15,8 миллиарда гривен. Сентябрьские еврооблигации торгуются с доходностью 18,9%, а 10-летние евробонды с доходностью более 10,5%.

Однако все перечисленные факторы отходят на второй план перед сложившейся вокруг Украины напряженностью. Именно этот фактор сейчас руководит валютным рынком в Украине и оказывает существенное влияние на глобальные рынки в целом,

– считает Анна Золотько.

С тем, что геополитическая ситуация и эскалация на Донбассе остаются главными драйверами рынка, согласен и аналитик Forex Club Libertex Виталий Минько. Ситуация меняется каждый час. Сейчас информационным фоном для принятия решений нерезидентами по украинской гривне есть новости:

Украина и представители НАТО не фиксируют отвод российских войск;

Западные партнеры продолжают настаивать на высоких рисках эскалации.

Следующая неделя сохранит высокую волатильность с ориентиром на геополитический риск. Учитывая, что нерезиденты ориентируются именно на заявления западной прессы, они могут сделать очередную агрессивную продажу, при которой курс может вернуться к отметкам 29 гривен за доллар. В их отсутствие рынок может стабилизироваться в пределах 28 – 28,50 гривны за доллар. Виталий Минько Аналитик Forex Club Libertex

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Прогноз курса доллара к 25 февраля.

При относительно спокойной ситуации торги на межбанке, по мнению Анны Золотько, на этой неделе будут проходить в диапазоне 28,20 – 28,80 гривны за доллар. Волатильность на торгах, скорее всего, будет оставаться очень высокой и изменения курса в течение дня на 20 и более копеек не должны удивляться.

гривны за доллар. Волатильность на торгах, скорее всего, будет оставаться очень высокой и изменения курса в течение дня на 20 и более копеек не должны удивляться. Виталий Минько в ближайшее время ожидает торгов гривны в диапазоне 28,30 – 28,55 гривны за доллар.

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