Новый обвал индийской рупии

Индийская рупия упала до нового исторического минимума. Такой результат валюта фиксирует шестую торговую сессию подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На валюту Индии, которая активно сотрудничает с Россией, давит рост доходности американских облигаций, который способствовав укреплению доллара. Кроме того, в стране фиксируют высокий спрос на доллар со стороны импортеров, что лишь усложняет ситуацию для денежной единицы.

К теме! Курс упал до 85,2075 рупии за доллар. Предыдущий исторический минимум зафиксировали днем ранее. Тогда курс колебался на уровне 85,12 рупии за доллар.

На момент создания этого материала, доллар США торгуется на уровне 85,15 рупии, согласно данным Google Финансы. С начала года американская валюта подорожала более чем на 2%.