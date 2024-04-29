Грузинская TBC Bank Group еще в феврале обратилась с соответствующим запросом в Антимонопольный комитет Украины. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко. Второй раз компания подала запрос в марте.

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Мощный грузинский банк заходит в Украину

25 апреля 2024 года АМКУ разрешил TBC Bank Group выкупить платежный сервис Fondy Payments Ltd, клиентами которого более 20 тысяч торговцев в интернете.

По данным Forbes, это один из ключевых игроков на рынке платежей в e-commerce, который предлагает различные платежные решения для онлайн и офлайн-бизнеса. Сумма сделки составляет около 5 миллионов евро.

Что известно о TBC Bank Group

TBC Bank входит в двойку крупнейших банков Грузии;

На кредитора приходится около 40% активов отрасли.

Банк имеет 13 отделений и 32 сервисных центра на территории Грузии.

TBC Bank создали в 1992 году, а в 2019 году он начал работать в Узбекистане. Ценные бумаги TBC Bank Group торгуются на Лондонской бирже. На момент создания этого материала, рыночная капитализация банка составляет более 1,8 миллиарда фунтов стерлингов, информирует Лондонская фондовая биржа.