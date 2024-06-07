В США планируют создать еще одну фондовую биржу

Всемирно известная компания BlackRock и маркет-мейкер Citadel Securities при поддержке других инвесторов намерены создать техасский фондовый рынок. Более того, первые торги стремятся провести уже в 2025 году.

Штаб-квартиру Техасской фондовой биржи стремятся расположить в Далласе. На сайте биржи указано, что она будет полностью электронной. Вскоре должны подать в Комиссию по биржам и ценным бумагам США документы, которые необходимы для регистрации.

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В США планируют создать новую фондовую биржу

Для запуска Техасской фондовой биржи (TXSE) уже собрала 120 миллионов долларов. Об этом сообщил LinkedIn главный исполнительный директор биржи Джеймс Ли. Тогда как представители компании BlackRock пока не комментируют ситуацию.

Все предыдущие попытки побороться с такими биржами, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq сталкивались с серьезными трудностями: начинающие биржи просто так не пускают на рынки, уже существующих.

Джеймс Ли также заявил, что Техасская фондовая биржа планирует провести первые торги в 2025 году, а первый листинг – в 2026 году. По его словам, TXSE сфокусируется на том, чтобы начать сотрудничать с компаниями, которые в поисках альтернатив на фоне того, что расходы на соблюдение нормативных требований на NYSE и Nasdaq растут.

Новый фондовый рынок также стремится предоставлять компаниям из США и других стран доступ к рынкам акционерного капитала США и обеспечит площадку для торговли и листинга публичных фирм.

Что такое листинг Это допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже или внебиржевой торговой системе и осуществление предварительного и последующего контроля за соответствием ценных бумаг и их эмитентов условиям и требованиям, установленным в правилах биржи или другого организатора торговли.

Также указывают, что запуск фондового рынка в Техасе должен поспособствовать развитию региона, который получит рабочие места в финансовом секторе от таких компаний, как Goldman Sachs и Charles Schwab.