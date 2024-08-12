В Германии массово взрывают банкоматы: кому это нужно

Германия стала главной целью преступных группировок, которые взрывают банкоматы. Эксперт заявил, что в крупнейшей экономике мира произошла уникальная ситуация.

В Германии массово взрывают банкоматы

Германия стала ключевой мишенью преступных группировок, которые взрывают банкоматы. Это происходит почти каждый день. Как оказалось, эта проблема является распространенной во всем мире, но в Германии сложилась уникальная ситуация. Добавляют, что на сегодня мало, кто уже грабит банки, ведь подрыв банкоматов происходят быстрее, это менее рискованно, тогда как "прибыль" может быть значительно больше.

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По словам руководителя отдела безопасности производителя банкоматов Diebold Nixdorf Штефана Лессманна, в этой стране фиксируют бешеную интенсивность таких преступлений. Германия стала главной целью преступных группировок по довольно простым причинам:

Страна граничит с Нидерландами, где расположены сети в Амстердаме и Утрехте, которые организуют большинство таких атак;

Именно Нидерланды до этого были эпицентром подрывов банкоматов. Однако к 2015 году в стране существенно уменьшилось количество банкоматов – с 20 тысяч до 5 тысяч. Кроме того, те банкоматы, которые остались, существенно укрепили, а также была кампания по поощрению бизнеса и населения по отказу от наличных.

Также отмечают, что Германия привлекает преступные группировки из-за наличия большого количества банкоматов. Речь идет о более 50 тысячах банкоматов. При этом немецкий центральный банк в одном из своих отчетов указывал, что наличные деньги имеют особое социальное значение для жителей страны.