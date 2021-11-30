Уже выше 27 гривен: продолжит ли доллар стремительно расти в декабре

С тех пор как в новостях появилась информация о возможном полномасштабном вторжении России в Украину, гривна ежедневно падает в цене. Как долго продлится это падение, журналисты 24 канала расспросили аналитиков.

НБУ установил официальный курс на уровне 27,17 гривны за доллар во вторник, 30 ноября. Таким образом, гривна обновила 4-месячный минимум против доллара. Последний раз гривна была слабее еще 23 июля.

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Почему гривна падает

Военная агрессия

Еще 22 ноября разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину, которое может произойти в начале 2022 года. По данным разведки Россия готовит наступление с трех сторон: оккупированного Крыма, границы России и границы Беларуси.

Иностранные инвесторы начали массово выходить с украинского рынка, чем обесценили гривну. Ситуацию усугубило заявление президента Владимира Зеленского о возможном государственном перевороте.

На наш взгляд рынок находится под давлением, связанным с усилением риска военной агрессии на востоке страны. Скорее всего, негативное влияние на рынок оказало заявление президента Зеленского на пресс-конференции о якобы готовящемся путче под руководством Рината Ахметова. Евгения Ахтырко Аналитика Concorde Capital

Спрос на валюту

Эти события привели к значительному спросу на иностранную валюту. А по правилам рынка, если спрос на что-то растет, то растет и его цена.

Во второй половине ноября отток иностранных инвесторов с рынка ОВГЗ (ценных бумаг Украины) составил 4,3 миллиарда гривен.

Население также запаниковало. По данным НБУ, с начала ноября чистые покупки валюты населением составили 200 миллионов долларов.

К покупке валюты присоединили еще и спекулянты. Такое поведение покупателей вызвано активным новостным фоном вокруг рисков вторжения РФ в Украину в ближайшие месяцы. Геополитическое напряжение формирует сильный прессинг на все активы, связанные с Украиной, еврооблигации, корпоративные облигации. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

Не помогли гривне даже НБУ и МВФ:

Чтобы удержать гривну от обвала, НБУ вмешался и стал продавать доллар из своих резервов. Объем интервенций за прошлую неделю составил 630,1 миллиона долларов. Это самый большой недельный объем продаж валюты регулятором с начала года.

На прошлой неделе МВФ предоставил Украине транш в размере 700 миллионов долларов. Обычно такие новости оказывают положительное влияние на курс гривны, ведь сотрудничество с МВФ – это признак доверия к Украине. Но эта положительная новость не перебила негативные новости по поводу агрессии со стороны России.

Как долго будет расти доллар

С начала года НБУ купил 3,6 миллиарда долларов, а продал 984,7 миллиона долларов.

Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, считает, что в начале этой недели с высокой вероятностью доллар продолжит расти. Однако, по ее мнению, потенциал для роста курса доллара уже скоро может быть исчерпан. Если ситуация на границе не будет ухудшаться, на этой неделе может начаться курсовой разворот.

Думаю, что ждать его можно во второй половине недели. Как только рост котировок остановится, значительный объем отложенного предложения начнет оказывать существенное давление на доллар и приведет к динамичному укреплению гривни. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Виталий Минько из Forex Club ожидает, что курс продолжит снижение и закрепится в зоне 27,05 – 27,15 гривны за доллар , после чего можно ориентироваться на отметку 27,50 гривны за доллар.

, после чего можно ориентироваться на отметку 27,50 гривны за доллар. По мнению Анны Волуйчак из ОТП Банку, торги на межбанке на этой неделе будут проходить в достаточно широком диапазоне 26,90 – 27,35 гривны за доллар .

. Аналитик ICU, Тарас Котович, считает, что рынок должен сбалансироваться уже на этой неделе в диапазоне 27,00 – 27,50 гривны за доллар.

Курс доллара в 2021 году / Иифографика 24 канала