Штрафы за грязь и беспорядок на 5 тысяч долларов: какие изменения готовят для россиян

Российские власти планируют резко повысить суммы штрафов. Это связано с планом по наполнению государственного бюджета России.

В России планируют резко повысить размер штрафов

Российские власти планируют в 10 раз увеличить размер штрафов за нарушение санитарных требований в жилых и общественных помещениях и перепланировку квартир. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По словам российского чиновника, увеличение штрафов нужно, поскольку из-за нарушителей, которые загромождают жилье, падает стоимость недвижимости и цена аренды. Кроме того, депутат заявил, что еще одна причина для внесения изменений – это обращения, поступающих по этому вопросу.

На сегодня за такое нарушение в России могут заплатить от 500 до 1500 рублей. Штрафы планируют повысить до 25 тысяч рублей (почти 257 долларов) для физических лиц и до 500 тысяч рублей (более 5 тысяч долларов) для юридических лиц.

Важно! До этого в Минюсте России заявляли о намерении повысить штрафы за экономические преступления. В ведомстве заявили, что эта инициатива возникла якобы из-за инфляции. Мол, суммы текущих штрафов не меняли с 2003 года.

При этом стоит учитывать, что ранее в России резко повысили план по сбору штрафов с граждан и бизнеса для наполнения государственного бюджета. Для понимания, в расходной части бюджета России на 2025 год, каждый третий рубль заложен на полномасштабную войну против Украины.

Поэтому в 2025 – 2027 годах в России планируют получить рекордные 592,7 миллиарда рублей благодаря взысканию штрафов, санкций и возмещений убытков.