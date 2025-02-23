Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа, тем временем Европа выбилась в лидеры

Через месяц после прихода Трампа американские оборонные подрядчики оказались на "шаткой почве". Они отошли на второй план по сравнению с Европой.

Индекс S&P 500 Aerospace and Defense Index снижается четвертую неделю подряд, и это является самым длинным периодом за последний год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Акции оборонного сектора США упали

Европа после начала войны в Украине начала наращивать свои инвестиции в модернизацию оборонного потенциала, которым раньше пренебрегала.

Так, ранее европейские производители оружия были слабее американских. Однако, теперь показали свою лучшую неделю за последние 16 месяцев.

Между тем в оборонных компаниях США Lockheed Martin и General Dynamics зафиксировано падение акций за последние 3 месяца примерно на 19% и 13% соответственно.

Также о значительных потерях объявили в Northrop Grumman – там ожидают худший месяц за последние два года.

Акции оборонных компаний США упали, в отличие от Европы / Фото Bloomberg

Акции упали из-за политической неопределенности в США

Все это произошло на фоне роста нестабильности из-за длительной политической неопределенности в США.

Американские инвесторы не желают проявлять какую-либо реальную убежденность в отношении этой группы: начиная с рассказа президента Дональда Трампа о сокращении оборонного бюджета США вдвое, плана министра обороны Пита Гегсета сократить предполагаемые военные расходы США на 8% в течение следующих пяти лет и постов Илона Маска, критикующих истребители F-35,

– цитирует Bloomberg одного из аналитиков.

Аналитики отмечают, что значительные сегменты оборонного бюджета будут защищены, но "растущая неопределенность будет продолжать обременять акции оборонного сектора". Инвесторы будут оставаться в стороне, пока ситуация не улучшится.

Также отмечается, что руководители обороны США еще думают, как согласовать свою деятельность с приоритетами администрации Трампа. Ведь до сих пор они этого еще не сделали.