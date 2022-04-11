Как украинским беженцам проводить электронные расчеты в валюте
Источник:Wise
Число украинских беженцев достигло почти 4,5 миллиона человек, по подсчетам ООН. В осуществлении электронных переводов разными валютами им может помочь компания Wise.
Что предлагает Wise
- Украинцы за границей могут быстро открывать расчетные счета, в том числе в евро, долларах США и фунтах стерлинга.
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- Беженцы могут хранить и копить деньги на счетах. При этом доступно более 50 валют мира.
- Есть возможность получить универсальную дебетовую платежку карточку. Она также поддерживает полсотни валют, которыми можно расплачиваться в любом заведении европейской страны или в другой, где вы находитесь.
Из-за войны в Украине тысячи людей были вынуждены срочно покинуть страну, в результате чего они, несмотря ни на что, потеряли доступ к банковским счетам и платежным картам. Wise может упростить хранение средств, пополнение и проведение расчетов в разных валютах при переездах и пребывании за границей,
– отметили в компании.
Курс гривны останется неизменным
Напомним, что НБУ принял решение оставить курс гривны по отношению к доллару замороженным до конца войны – на уровне 29,25 гривны за доллар. Именно по такому курсу происходит конвертация, когда украинцы расплачиваются гривневыми карточками за границей.
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