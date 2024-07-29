Украинский банк сообщил клиентам о приостановлении одной из услуг

Необанк izibank, который создали на базе ТАСкомбанка, сообщил о приостановке услуги, которая связана с государственными облигациями. Клиенты узнали об этом благодаря рассылке банка.

izibank приостановил продажу ОВГЗ клиентам

Сообщают, что в приложении izibank приостановлена услуга покупки ОВГЗ. Кредитор добавил, что все приобретенные ценные бумаги будут выплачены согласно согласованным срокам.

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Что такое ОВГЗ Это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Минфин использует ОВГЗ, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета.

Пока нет информации, когда банк планирует или сможет восстановить эту услугу. Стоит добавить, что необанк сообщил о начале продажи ОВГЗ клиентам весной 2023 года.