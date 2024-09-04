Украинский банк из тройки лидеров закрывает свои представительства в США и Великобритании

Государственный Укрэксимбанк решил закрыть свои представительства в Великобритании и США. Кредитор также объяснил причину такого шага.

Украинский банк закрывает свои филиалы в США и Британии

Укрэксимбанк сообщил о закрытии собственных представительств, которые работать в Лондоне и Нью-Йорке. Об этом стало известно благодаря сообщению эмитента в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Наблюдательный совет государственного кредитора принял такое решение 30 августа 2024 года. Добавляют, что это нужно для оптимизации операционных расходов банка. Напомним, что Укрэксимбанк закрывает тройку лидеров среди 62 банков Украины по общим активам. Согласно данным НБУ, речь идет о 287,18 миллиарда гривен. Чистая прибыль кредитора за 2023 год оценили в 3,25 миллиарда гривен.

Что такое операционные расходы Это повседневные расходы компании для ведения бизнеса, производства товаров и услуг и тому подобное.

Добавим, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию и оштрафовал финансовую компанию ООО "Манифой", которая выдавала микрокредиты, почти на 5 миллионов гривен. Такое решение приняли после проведения плановой инспекции и выявления нарушения ряда законов и положений НБУ.