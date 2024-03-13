Украинские дроны поставили на паузу 12% нефтяных мощностей России, –Bloomberg

Украина продолжает активно переносить войну на российскую территорию. Одна из главных целей – нефтеперерабатывающие мощности агрессора.

Особое внимание привлекают атаки Украины за последние два дня. Ведь последствия для России оказались достаточно серьезными.

Стоит внимания Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Атаки украинских дронов коснулись 12% нефтяных мощностей России

В общем украинские дроны "поставили на паузу" сразу три нефтеперерабатывающих завода, которые находятся в глубине России. Атаки прокомментировал даже Владимир Путин. Он заявил, что эта операция была "направлена на срыв его президентских выборов". Больше о так называемых выборах в России читайте здесь.

Во второй половине марта в России пройдут "выборы" президента. Эксперты посчитали, сколько российским налогоплательщикам может стоить новый срок Владимира Путина. Речь идет о более 100 миллиардов долларов.

В частности, одной из целей стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 200 километрах от Москвы. В результате завод был вынужден остановить работу двух установок первичной переработки нефти, по данным Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Мощности завода оценивают в 17,1 миллиона тонн в год или около 340 тысяч баррелей в день. Именно этот завод является ключевым поставщиком моторного топлива для ряда российских регионов. Вот еще два объекта, которые стали "жертвами" дронов:

Меньший Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод на юге Ростовской области также "стал на паузу" из-за атак беспилотников.

Также стоит упомянуть о сбое работы сбой в работе завода Norsi ПАО "Лукойл", который вызвал аналогичный инцидент днем ранее.

Стоит отметить, что на три объекта, по которым ударили украинские беспилотники за последние два дня, приходится примерно 12% нефтеперерабатывающих мощностей России.