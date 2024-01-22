Еще одно важное последствие атаки украинских дронов – остановка процесса загрузки нефти на танкеры на втором главном экспортном терминале России в Балтийском море. Речь идет о порте Усть-Луга. Добавляют, что операцию провела Служба безопасности Украины, по данным Bloomberg со ссылкой на украинские СМИ.

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У России возникли проблемы с экспортом нефти после атаки СБУ

Дело в том, что капитаны приказали судам выйти из порта далеко в море. Главная причина – вопросы безопасности. Сообщают, что нефтяные танкеры из этого порта, как правило, направляются в Китай и Индию.

К теме! Индия назвала покупку российской нефти "спасением для мира". Мол, это помогло сдержать рост цен на сырье. В противном случае, по словам индийского чиновника, стоимость черного золота могла достичь более 200 долларов за баррель.

Также добавляют, что вышеупомянутый экспортный комплекс занимается переработкой нефти, известной на рынке под брендом Urals. На момент создания этого материала стоимость этой марки нефти колеблется на уровне. 61,18 доллара за баррель, по данным OilPrice.

Российские СМИ предполагают, что атака украинских дронов сорвала загрузку нефти, по меньшей мере, на два судна с общей емкостью более 1,6 миллиона баррелей нефти. Речь идет о танкерах Clearocean Apollon и NS Champion. На понедельник, 22 января, эти танкеры остаются пришвартованными в море, но не далеко от порта.