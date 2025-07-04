Раскрытие банковской тайны – неизбежно: в Минфине дали разъяснение

Возможность внесудебного раскрытия банковской тайны беспокоит многих украинцев. Такая норма заложена в Национальной стратегии доходов и может быть реализована на практике.

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин прокомментировал возможность отмены банковской тайны в Украине. По его словам, власть в любом случае к этому придет, пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому (раскрытие банковской тайны) прийти. И это в любом случае будет,

– заявил Улютин на заседании финкомитета Рады.

Он добавил, что сейчас идет активное обсуждение этого вопроса между Министерством финансов и Национальным банком.

Если бы мы вывели весь этот закон со всеми вещами, которые мы считаем нужным, то этот закон бы даже до комитета не дошел бы,

– добавил Улютин.

Что известно о возможности раскрытия банковской тайны

Недавно выяснилось, что Министерство финансов в течение следующих трех лет или отменит, или значительно ослабит банковскую тайну. Вследствие этого налоговая служба сможет проверять операции на счетах налогоплательщиков без получения судебного разрешения.



Важно! Соответствующие меры по налоговой реформе, в частности внесудебный доступ к финансовым счетам, закреплены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которую одобрил Кабинет Министров. Этот документ станет основой для формирования проекта Государственного бюджета на следующий год.